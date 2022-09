Nadals sasniedz "US Open" trešo kārtu

Otrās kārtas mačā Nadals ( ATP 3.) ar 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 pārspēja Fabio Foņīni (ATP 60.) no Itālijas.

Nākamajā kārtā iekļuva arī ar septīto numuru izsētais brits Kamerons Norijs (ATP 9.), kurš ar 6-4, 6-4, 7-6 (7:4) uzvarēja portugāli Žuau Sousu (ATP 59.), ar devīto numuru izliktais neitrālais sportists Andrejs Rubļovs (ATP 11.), kurš otrajā kārtā viegli ar 6-3, 6-0, 6-4 pieveica dienvidkorejieti Sunvo Kvonu, kā arī turnīra 11.rakete Janiks Siners no Itālijas (ATP 13.), kas ar 6-4, 7-6 (10:8), 6-2 pārspēja mājinieku Kristoferu Jūbenksu (ATP 145.).

No izsētajiem tenisistiem trešo kārtu sasniedza arī argentīnietis Djego Švarcmans (izlikts ar 14.numuru), horvāts Marins Ciličs (15.), Denis Šapovalovs (19.) no Kanādas, brits Dens Evanss (20.), Fransiss Tiafo (22.) no ASV, itālietis Lorenso Museti (26.) un dānis Holgers Rūne (28.).