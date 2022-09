Muceniece stāsta par attiecībām ar bijušo vīramāti

Zināms, ka Muceniece ar bērniem šovasar ieradusies Latvijā, par to liecināja viņas "Instagram". Viņa ar bērniem bauda dzimtenes lauku burvību. Aktrise kādā no ierakstiem uzsvēra, ka nekādi kūrorti nespēj sniegt to, ko brīvdienas pie ģimenes laukos, tāpēc katru gadu tiek lemts par labu laukiem. Soctīklos Muceniece bieži publisko kadrus no atpūtas.