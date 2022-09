No oktobra par 40% pieaugs maksa par siltumu Rīgā

Jau ziņots, ka RS no 2. oktobra plāno dubultot siltuma tarifu galvaspilsētā, liecina uzņēmuma pieteiktās tarifu izmaiņas. Siltumenerģijas gala tarifu plānots palielināt no esošajiem 85,45 līdz 170,59 eiro par megavatstundu.

No visa Rīgai nepieciešamā siltuma uzņēmums savos siltumavotos saražo 30% siltumenerģijas un 70% tiek iepirkts no neatkarīgajiem ražotājiem. Nozīmīgākais ražotājs ir AS "Latvenergo", kas šobrīd ir apstiprinājis TEC-1 un TEC-2 siltuma ražošanas tarifus un plānots būt vidēji robežās no 185 līdz 190 eiro par megavatstundu.