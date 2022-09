Vilcieni turpmāk kursēs pēc rudens grafika

Daļēji tiks izmainīta tranzīta jeb vilcienu bez pārsēšanās sasaiste Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā vilcieniem, ar kuriem ir iespējams aizbraukt no Skultes uz Jelgavu un atpakaļ, no Saulkrastiem uz Sloku un atpakaļ, no Saulkrastiem uz Dubultiem un atpakaļ, no Jelgavas uz Lielvārdi un atpakaļ, no Lielvārdes uz Dubultiem un atpakaļ, kā arī no Ogres uz Sloku un atpakaļ.