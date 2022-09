Rokgrupa "Nirvana" uzvar tiesā pret celto sūdzību par 1991. gada albuma "Nevermind" vāku

Prasība 2021. gadā tika noraidīta un šī gada janvārī tā tika iesniegta atkārtoti. Saskaņā ar tiesas prāvu Eldens pieprasa vismaz 150 tūkstošus dolāru (127 655 eiro) no katra dzīvā grupas dalībnieka.

Zināms, ka Eldena kunga vecākiem par fotogrāfiju 1991. gadā samaksāja 200 dolārus no tolaik salīdzinoši nezināmas grupas. Tikai pēc albuma "Nevermind" izdošanas pārdošanas apjoms visā pasaulē pārsniedza 30 miljonus, padarot to par vienu no visu laiku visvairāk pārdotajiem albumiem.