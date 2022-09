"Eolikas" mūziķis atklāj, kāpēc koncertu bija spiests pamest ātrās palīdzības mašīnā

Populārais kvartets tika dibināts 1980. gada vasarā, un turpmākos piecus gadus "Eolika" bija viena no populārākajām Latvijas grupām. Šajā laikā tapa grupas lielākie hiti: "Zemeņu lauks", "Pasaule, pasaulīt", "Āgenskalna tirgus rīts" u.c., kā arī iznāca otrā lielā skaņuplate, kurā tika ierakstītas tobrīd grupas populārākās dziesmas. Savas pastāvēšanas laikā kvartets "Eolika" sniedzis vairāk nekā 4000 koncertu, un to droši var dēvēt par vienu no latviešu estrādes mūzikas simboliem.