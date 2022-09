Atspoguļo kultūras paradumus, dzīvesveidu un veselību. Pētījumā atklāts, kurā valstī bērni staigā citādāk

Dati no citām valstīm rāda, ka lielākā daļa bērnu sāk vairāk izvērst pēdas uz āru, kļūstot vecākiem, tomēr japāņu bērni turpina staigāt ar pēdām uz iekšpusi arī vēlāk.

Lai gan atšķirība nav liela, to, iespējams, ietekmē dzīvesstils un kultūra.

Bērnu gaita var norādīt uz dažādām novirzēm no normas, piemēram, līdzsvara problēmām. Tai īpašu uzmanību pievērš bērnu ortopēdi, lai varētu novērst šādu problēmu pasliktināšanos un izprastu bērnu fizisko attīstību un dzīves kvalitāti.

Lai iegūtu plašāku izpratni par to, kā bērni staigā dažādos dzīves posmos, zinātnieki pētīja bērnu gaitu vecumos no sešiem līdz 12 gadiem. Šajās vecuma grupās viņi atklāja, ka vecāki bērni sper mazākus, bet vairāk soļu nekā jaunāki bērni. Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka mazākie bērni sper lielākus soļus, lai panāktu vecākos bērnus.