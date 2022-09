"Es tiešām esmu lepns tētis!" Stilistes Salcevičas bijušais par jauno tēva lomu

Par savām kristībām viņš paziņoja "Instagram": "Tad nu es savos 35 izdarīju to, ko gribēju jau no bērnības, nokristījos! Kāpēc? Man abi vecāki jau diezgan sen ir miruši. Neteikšu gluži, ka tas bija reliģisku apsvērumu pēc, bet vienkārši bija iekšēja sajūta, ka beidzot to gribu izdarīt, turklāt ir forši, ka man ir krustvecāki, pie kuriem varu griezties (pie viņiem varēju griezties arī pirms kristībām, kad man gribas izrunāties, vai pēc padoma. Skaista diena, skaisti cilvēki, ģimene!"