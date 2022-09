"Latvijas gāzes" klientiem būs izvēles iespēja maksāt par patērēto dabasgāzi pēc izlīdzinātā vai ikmēneša maksājuma

Būtisks nosacījums ir slieksnis, no kura ir paredzēts sniegt maksas samazinājumu, proti, ja minēto lietotāju gazificētā objekta dabasgāzes patēriņš mēnesī ir no 221 kilovatstundas.

Prognozējams, ka minētais atbalsts kopumā aptvers aptuveni 65 000 mājsaimniecības un tiks sniegts par periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalstu paredzēts sniegt jau no šā gada 1.jūlija, ņemot vērā, ka mājsaimniecībām, kas iegādājas dabasgāzi pēc regulētā tarifa, mainās dabasgāzes tarifs nākamajam pusgadam. Atbalsts tiks īstenots, attiecinot to dabasgāzes tirgotāju sastādītajos rēķinos par dabasgāzi jau no 2022. gada septembra, septembra rēķinā iekļaujot atbalstu par 2022. gada jūliju un augustu.