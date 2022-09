Iesaukšana Valsts civilajā dienestā plānota no 2024. gada, norāda Pabriks

Paredzēts, ka Aizsardzības ministrija (AM) līdz gada beigām iesniegs valdībā precizētās izmaksas VAD ieviešanai. Aizsardzības izdevumiem, tostarp, VAD ieviešanai un uzturēšanai AM rosinājusi līdz 2027. gadam atvēlēt 3% no iekšzemes kopprodukta.