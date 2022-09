Krievijas valdība saņēmusi ziņojumu par ekonomiku. Ir vairākas pretrunas ar optimistiskajiem publiskajiem paziņojumiem

Eiropas straujā atteikšanās no Krievijas naftas un gāzes var kļūt par nozīmīgu sitienu Kremlim, teikts ziņojumā.

Pēc ziņojuma autoru teiktā, līdz 2025. gadam Krieviju var pamest līdz 200 000 IT jomas speciālistu, kas ir pirmā nozīmīgā prognoze par tā saucamo "smadzeņu aizplūšanu".

Publiski Krievijas amatpersonas izteikušās, ka sankciju ietekme bijusi daudz mazāka, nekā plānots, līdz ar to Krievijas IKP kritums varētu būt mazāks par 3% no IKP, un nākamgad tas būšot vēl niecīgāks. Arī ārvalstu ekonomisti norādījuši, ka Krievijas ekonomika varētu būt izvairījusies no ļoti dziļas recesijas un pagaidām turas labāk, nekā plānots.