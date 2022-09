FOTO ⟩ Aplūko jauno pasažieru elektrovilcienu

Pēc prezentācijas elektrovilciens no plkst. 11.30 līdz plkst. 13 būs atvērts apskatei visiem interesentiem.

"Pasažieru vilciens" visus 32 elektrovilcienus, kas būs pilnībā gatavi pasažieru pārvadājumiem, saņems līdz 2023. gada beigām. Katrs no tiem sastāvēs no četriem vagoniem. Viena elektrovilciena garums būs 109 metri. Katrā vilcienā būs sēdvietas 436 pasažieriem un stāvvietas 454 pasažieriem. Vilcienos būs viena līmeņa iekāpšana no pasažieru platformām.