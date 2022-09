70 kuģi ar Ukrainas graudiem devušies uz Āziju un Āfriku, paziņo Zelenskis

Zelenskis sacīja, ka Ukraina atšķirībā no Krievijas neveic rasistisku pasaules sadalīšanu tajos, kas pelnījuši drošību, un tajos, kas to it kā nav pelnījuši; tajos, kas pelnījuši dzīvot bez bada, un tajos, kas to it kā nav pelnījuši.