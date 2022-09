"Biju pilnībā "izšķaidīts" 10 dienas pēc kārtas." UFC veterāns par šaušalīgo pieredzi, lietojot CBD kaņepju eļļu

Volkers sarunā ar "MMA Fighting" atzina, ka CBD eļļas lietojis pēdējos trīs gadus, bet tikai salīdzinoši nesen atklājis, ka viņš to kategoriski nedrīkstēja darīt. Volkers tikai pirms dažiem mēnešiem uzzinājis, ka CBD eļļā, ko lietojis viņš, bijusi arī minimāla deva tetrahidrokanabinola jeb THC.

"Izrādās, esmu ļoti alerģisks pret THC. Tādēļ man bija šizofrēnijas un panikas lēkmes. Pēdējo trīs gadu laikā katru dienu pats sevi sazāļoju un to pat neapzinājos. THC deva nebija liela, bet manas smadzenes pret to ir ļoti jutīgas. Es to nezināju," atminējās cīkstonis.