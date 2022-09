Latvijai jāizmaksā 8000 eiro kompensācija saistībā ar īrnieka nepamatotu izlikšanu no dzīvokļa

Līdz ar to vispārējās jurisdikcijas tiesā izskatāmais jautājums par to, vai Jansons uzturējās dzīvoklī tiesiski, neatrisinātu jautājumu, vai viņa izlikšana no dzīvokļa bija saskaņā ar nacionālo tiesību aktu prasībām par personu, kas uzturas dzīvoklī, izlikšanu.

ECT visupirms vērtēja, vai valsts ir izpildījusi savu pozitīvo pienākumu aizsargāt iesniedzēju no jaunā dzīvokļa īpašnieka rīcības. ECT norāda, ka valstīm ir pozitīvs pienākums veikt atbilstošus pasākumus, lai palīdzētu personai, kura ir vērsusies pēc palīdzības gadījumos, kad cita privātpersona vēršas pret tās tiesībām uz mājokļa neaizskaramību, it īpaši gadījumos, kad persona izsauc policiju par pretlikumīgiem mēģinājumiem to izlikt no dzīvokļa.