Levits ieradies Kijivā, lai tiktos ar Zelenski un apliecinātu Latvijas atbalstu Ukrainai

ĀM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā atzīmēts, ka proporcionāli Latvija ir bijusi viena no aktīvākajām Ukrainas atbalstītājām - augusta vidū Latvijas atbalsts sasniedza 0,8% no iekšzemes kopprodukta.

Latvijas humānās palīdzības un steidzamo vajadzību atbalsts Ukrainai līdz šim ir bijis aptuveni 14 miljonu eiro apmērā. Turklāt Latvija bija viena no pirmajiem donoriem, kas veica iemaksu 5 miljonu eiro apmērā Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankā (IBRD), lai nodrošinātu steidzamu atbalstu Ukrainas valdībai.

Kopš kara sākuma ĀM koordinē un sniedz humānās palīdzības un attīstības sadarbības atbalstu Ukrainai ap 1,75 miljonu eiro apmērā, no kuriem 1,2 miljoni eiro ir no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", savukārt ap 500 000 eiro- no valsts budžeta programmas "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība".