Ņem vērā! ⟩ Latvijas siltumapgādes uzņēmumi pieļauj apkures tarifu izmaiņas arī sezonas laikā

Arī šķeldas cena tirgū turpina būtiski pieaugt, jo siltumapgādes uzņēmumi pāriet no dabasgāzes uz šķeldu un pieprasījums pēc tās palielinās. Tāpēc arī tiem uzņēmumiem, kas kurina ar šķeldu, tarifus vēl var nākties palielināt, informē Jelgavas pilsētas pašvaldība.

Apmēram 95% no Jelgavas centralizētajai siltumapgādei nepieciešamās siltumenerģijas tiek saražota no šķeldas. Siltumapgādes uzņēmuma SIA "Gren Jelgava" no šā septembra tarifs klientiem būs 85,82 eiro par megavatstundu (MWh) (bez PVN) un tas ir par 26,9% augstāks nekā līdzšinējais tarifs.