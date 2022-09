Saeimas deputāte Janīna Kursīte-Pakule pērn iekrājusi 35 000 eiro

Atlikušo ienākumu summu veidoja viņas alga 16 994 eiro apmērā Latvijas Universitātē, 967 eiro honorārs no Latvijas Profesionālo gidu asociācijas, 1000 eiro honorārs no privātpersonas Ingas Lullas, 185 eiro honorārs no Latvijas Bibliotekāru biedrības, 1363 eiro no uzņēmuma "SEB Life and Pension Baltic", 757 eiro no Latvijas Bankas, kā arī 64 eiro no Latvijas Kultūras akadēmijas.