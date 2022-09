Pirmo reizi kopīgās aktivitātēs piedalīsies Latvijas skaļākās šovu zvaigznes

Kā noslēgsies šīsnedēļas ballītes un kura no slavenībām viesos uzņems pie sevis mājās, ļaujot ciemiņiem justies kā savējiem, To skatieties aizraujošajā šovā "Vakariņš ar savējiem" no 12. līdz 15. septembrim plkst. 19:20 kanālā 360TV.