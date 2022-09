Iekšlietu resorā samazinās apgaismojumu un iespēju robežās atslēgs karstā ūdens padevi, lai taupītu energoresursus

Patlaban ir sagatavotas informatīvas norādes un atgādinājumi darbiniekiem un apmeklētājiem, piemēram, par to, lai, izejot no telpas, tiktu izslēgta gaisma un no tīkla tiktu atvienotas tās ierīces, kas ilgstoši netiek izmantotas. Jau šobrīd izlikti aicinājumi ikdienā izmantot kāpnes un liftus lietot tikai cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai kravu pārvadāšanai.