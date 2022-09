Daugavpils domes vadība liegusi rīkot LGBTQIA+ pasākumu

Pasākuma rīkošana esot bijusi saskaņota domē, tomēr 9. septembra rītā Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka saņēmusi zvanu no Daugavpils pilsētas domes pārstāvja, ka pasākums nevarot notikt.

"Par šo es uzzināju no rīta, kad vēl biju Rīgā. Sazinājos ar organizatoriem, un mēs nolēmām, ka pasākumu rīkosim par spīti visam, mainot pasākuma norises vietu un informējot reģistrētos dalībniekus. Un viss notika," pastāstīja Tkačenko, kura bija uzaicināta kā lektore, lai stāstītu par savu pētījumu, kas veltīts krievvalodīgājiem jauniešiem no LGBTQ+ kopienas. Vēl vienu lekciju vadīja psihologs Artūrs Zaremba, kurš stāstīja par mentālo veselību un seksualitāti no psiholoģijas skatupunkta.