Tiešraide ⟩ LGBT kopienas atbalsta programmas "Iznākšana no skapja" prezentācija

Tiešraidi varēs vērot ne tikai portālā "Apollo.lv", bet arī "Facebook" lapās "Association of LGBT and their friends Mozaika" un "LGBT House Riga". Pasākuma laikā varēs ne tikai dzirdēt dažādus "iznākšanas no skapja" stāstus, bet arī labāk izprast šī procesa nozīmi LGBT kopienas cilvēku dzīvē un iepazīties ar praktiskiem padomiem, kā atbalstīt sevi un savus tuviniekus.

Projekts ir četru video stāstu sērija, kurā projekta varoņi - Anna, Dans un Andrejs, kā arī mamma Everita - dalās savā pieredzē un emocijās, kāds ir bijis ceļš, "iznākot" no skapja jeb pieņemot savu vai sava bērna identitāti. Sākot no "iznākšanas" ar "Facebook" vai "Youtube" video bloga ieraksta palīdzību un pirmās skolas mīlestības, visbeidzot ar to, ka "iznākt" nemaz nav bijis nepieciešams, jo mamma vienmēr ir zinājusi.

Pasākumu atklās Īrijas vēstniece Latvijā Īmera Frīla un LGBT un viņu draugu apvienības "Mozaīka" valdes loceklis Kaspars Zālītis. Sarunu vadīs LGBT un viņu draugu apvienības "Mozaīka" valdes locekle Elīna Geida. Sarunā piedalīsies podkāsta "Pa kluso" vadītāja Laura Grēviņa un viens no projekta varoņiem - Andrejs Kličuks.

"Pieņemt pašam sevi jau tā ir ārkārtīgi liels izaicinājums katram no mums neatkarīgi no savas dzimuma vai seksuālās identitātes, vēl grūtāk to darīt vienam, tāpēc procesā īpaši svarīgs ir pašu tuvāko - ģimenes - atbalsts. Ar šo projektu mēs gribam darīt zināmu, ka jūs - LGBTQ kopienas jauniešu un viņu ģimenes - neesat vieni, un labākais, ko jebkurš vecāks var darīt ir vienkārši mīlēt un pieņemt savu bērnus tādus, kādi viņi ir," stāsta Kaspars Zālītis, LGBT un viņu draugu apvienības "Mozaīka" valdes loceklis.

Projektu īsteno LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka".