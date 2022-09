Sprādzienizturīgas durvis, šautuve, peldbaseins un boulinga telpa. Kādus pazemes bunkurus bailēs par nākotni pērk miljardieri?

Pandēmijas laikā daudzu bunkuru īpašnieki ar savām ģimenēm gatavojas vismaz sešus mēnešus ilgai dzīvei pazemē. Viņi neiegādājas bunkurus, lai vajadzības gadījumā sevi pasargātu no kodolkara vai asteroīdu trieciena, - šos cilvēkus galvenokārt satrauc pilsoniskie nemieri.

"Forbes" raksta, ka pēdējo septiņu gadu laikā bunkuru īpašnieki būvēja greznās patvertnes ar vienu mērķi - aizsargāt savas ģimenes. Bunkuri var būt ļoti dažādi: sākot no pāris telpām, uz kurām no dzīvesvietas ved speciāls tunelis, līdz pat plašiem pazemes īpašumiem tālu prom no mājām.