Kur "aug kājas" darbaspēka deficītam Latvijas mežos? Atbild eksperts

Līdz ar to ir nepieciešams mazāks cilvēkresurss. Bet, lai to īstenotu, ir vajadzīgs stabils noiets tirgū. Bet, atkārtošos, ja mēs paši to kokmateriālu nepārstrādāsim, tad mēs turpināsim būt ielāps. Un nekas nemainīsies," norāda speciālists.