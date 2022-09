Foto: Tūkstošiem cilvēku naktī atvadījušies no Elizabetes II

Otrdien nelaiķes šķirsts ar lidmašīnu tika pārvests no Edinburgas uz Londonu un nogādāts Bakingemas pilī.

Trešdien zārks no Bakingemas pils tika pārvests uz Vestminsteras zāli. Šajā ceļā karalienes šķirtu pavadīja karalis Čārlzs III , viņa dēli un citi karaliskās ģimenes locekļi.

Cilvēki stundām ilgi gaida garā rindā, kas stiepjas gar Temzas dienvidu krastu vairāku kilometru garumā. Lielākā daļa no viņiem ir briti, bet sastopami arī ārzemnieki. Gaidītāju vidū ir dažādu vecumu cilvēki, sākot no bērniem un beidzot ar senioriem. Citi pārstāv savus vecākus, bet citi ieradušies, lai pieredzētu vēsturi un atvadītos no karalienes.