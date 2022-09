Kas notiks ar karalienes Elizabetes II iemīļotāko rotu - saderināšanās gredzenu?

"Filips pats bija autors princeses Elizabetes saderināšanās gredzena dizainam. Gredzens ir no platīna, tā centrā ir apaļš 3 karātu briljants, bet apkārt 10 mazāki briljanti. Gredzens ir īpašs ar to, ka briljanti nāca no Filipa mātes tiāras," gredzenu raksturo eksperte.