LTV žurnāliste Rubene: Agrie rīti darbā ļoti traucēja ģimenes dzīvei un attiecībām

Saguru arī no šī sava rīta ritma – tas tomēr ļoti traucē ģimenes dzīvei. Vairs nespēju menedžēt sevi starp "Rīta panorāmu", bērniem, attiecībām, kāzu filmēšanām. Likās – visa ir par daudz. Un manī nobrieda pārliecība, ka visi būsim laimīgāki, ja atteikšos no televīzijas, lai arī tā ir tik liela daļa no manis. Uzrakstīju atlūgumu, priekšniece teica: nu lūdzu, padomā vēl! Un tad sākās kovids.