Četras Zodiaka zīmes, kas nekad tevi nepievils

Lauva pārvalda visu, kas nāk no iekšējā gara dzirksteles, ieskaitot kaislību, pašizpausmi un radošumu. Tāpat kā viņu uguns stihija un Saule, kas valda viņu zīmē, Lauvas ir ļoti kaislīgas, izteiksmīgas un ir līderi no dabas. Lauvas ir dāsnas un mēdz aizsargāt cilvēkus savā dzīvē. Viņu fiksētā enerģija izpaužas nelokāmā uzticībā.

Ūdensvīrs pārvalda visu, kas nāk no prāta, ieskaitot idejas, perspektīvas, inovācijas, esošo struktūru reorganizāciju un cieņpilnu komunikāciju ar tiem, kas atšķiras no viņu uzskatiem. Tāpat kā Skorpioniem, arī Ūdensvīriem mēdz būt ļoti stingri uzskati un viņiem ir prasme paust šos uzskatus tā, lai tas tiktu sadzirdēts. Viņi ir arī ļoti apņēmīgi. Ja ir kaut kas, kam viņi tic, viņi par to cīnīsies neatkarīgi no šķēršļiem. Viņi mēdz būt ļoti labi draugi, no kuriem mācīties.