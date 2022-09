Zvaigznes atklāj, ko nesīs jaunā nedēļa. Horoskopi no 19. līdz 25. septembrim

Visas domas pie darba vien, pie darba vien... Jauni plāni, jaunas iespējas. Pārsteigsi citus ar ideju pārbagātību un nāks klāt arvien vēl un vēl. Varbūt dažas no tām būs labi aizmirstas vecās, bet tām arī nav ne vainas. Prāts atvērts jaunām mācībām, un tu pat ar tādu kā skaudību lūkosies uz skolasbērniem. Ieskaties tīmeklī, noteikti atradīsi kādus noderīgus kursus vai seminārus. Aktīvā darbošanās aizēnos privāto dzīvi, taču pie tevis var nonākt vēsts no kāda aizjūras skaistuļa vai skaistules. Uzmanies no šiem rafinētajiem blēžiem.