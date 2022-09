VIDEO ⟩ "Sajūta bija, ka zeme tūlīt atvērsies." Projekta "Iznākt ārā no skapja!" dalībnieka Dana stāsts

Publicēja video ar trīcošām rokām

"Zinu, ka viņi noskatījās, jo māsa man par to ziņoja. Atbilde - nulle. Reakcija - nulle. Labais stāsts ir tajā, ka mani vecāki zina: ja man ir kaut kāds mērķis, kaut kāda liela lieta, kas notiek manā dzīvē, es to darīšu tik un tā. Un man ir pilnīgi vienalga, ko mans dzimtas koks teiks par to. Es darīšu to un viss. Tas tā arī bija ar trans lietu un dzimuma pāreju."