Valdība atbalsta risinājumus pedagogu darba slodzes līdzsvarošanai un atalgojuma likmes paaugstināšanai

Vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības pakāpes skolotājiem no 2023. gada 1. janvāra viena skolēna vidējo mērķdotācijas apmērs tiks palielināts no 115 eiro līdz 127 eiro.

Ministrijā skaidroja, ka ierosinājuma galvenais mērķis ir sabalansēt skolotāju darba nedēļu, nodrošinot 65% un 35% darba slodzes sadalījumu. No 2023.gada 1.septembra rosināts pāriet no 30 stundu darba nedēļas uz 36 stundu darba nedēļu, nodrošinot darba stundu attiecību starp kontaktstundām un darba stundām pārējo pienākumu veikšanai attiecīgi rekomendējoši 65% un ne mazāk kā 35%. Proporcionāli tiks palielināta skolotāju zemākā bruto algas likme no 900 eiro līdz 1080 eiro.