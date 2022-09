Pēc 35 gadiem uz Brodvejas pārtrauks izrādīt mūziklu "Operas spoks"

Pēc 35 gadiem nākamgad Brodvejā pārtrauks izrādīt britu komponista Endrū Loida Vēbera mūziklu "The Phantom of the Opera" ("Operas spoks"), kas kļuvusi par visilgāk Ņujorkā izrādīto uzvedumu, paziņoja producentu kompānija.