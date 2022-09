Baidens brīdina Putinu, ka kodolieroču izmantošanai Ukrainā būs ļoti nopietnas sekas

Vai Ukrainas panākumi būs noturīgi, atkarīgs no Krievijas turpmākajiem soļiem, jo īpaši no tā, vai Krievijas prezidents Vladimirs Putins izsludinās mobilizāciju, vai arī piesaistīts papildspēkus no citurienes, lai kompensētu lielos zaudējumus Ukrainā, pirmdien laikrakstam "The Washington Post" norādījušas amatpersonas, kuras vēlējās palikt anonīmas.