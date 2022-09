Parlamentārietes Kreituses ienākumi pērn palielinājušies par 31 748 eiro

Pērn Kreituse kopumā ir nopelnījusi 44 508 eiro. Algā no Saeimas viņa saņēma 15 259 eiro, no Satiksmes ministrijas - 5837 eiro, bet no SIA "Biznesa augstskola Turība" - 85 eiro. Savukārt 7600 eiro parlamentāriete ieguva, pārdodot īpašumu, un 8695 eiro viņai uzdāvināja tēvs Ilmārs Kreituss. Deputāte saņēma arī pabalstu 5738 eiro apmērā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un 150 eiro no Rīgas pilsētas pašvaldības. Kā citi ienākumi deklarācijā ir norādīti 1144 eiro, ko Kreituse ir saņēmusi no Lauku atbalsta dienesta.