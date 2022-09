"Atklātība dzīvi padara vienkāršu." Projekta "Iznākt ārā no skapja!" dalībnieces Annas stāsts

Projekta "Iznākt ārā no skapja!" ietvaros četri cilvēki dalās savā pieredzē un emocijās, kāds ir bijis ceļš, "iznākot no skapja" jeb pieņemot savu vai sava bērna identitāti. Anna ir viena no projekta dalībniekiem, kura dalījās ar savu stāstu.