Valsts policija par slepkavības mēģinājumu meklē attēlos redzamos vīriešus

"Firmas.lv" informācija liecina, ka Ahmetovam savulaik piederējis transportlīdzekļu tirgošanas uzņēmums "Auto cenu paradīze", kurš likvidēts 2019. gadā. Špikovam līdz pat šī gada vasarai daļēji piederēja uzņēmums "VS Street Food", kurš it kā pārstāvējis informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumu nozari. Ar uzņēmumu bijusi saistīta kafejnīca Rīgā, Dzirnavu ielā. Špikovs uzņēmuma īpašnieks bija laikā no 2020. gada septembra līdz šī gada vasarai, kad uzņēmums likvidēts.