Siguldā tomēr nodrošinās brīvpusdienas arī īpašuma nodokļa parādnieku bērniem

Siguldas novada pašvaldība ir viena no dažām, kas krīzes apstākļos ir izlēmusi par šāda atbalsta formu. Lemjot par brīvpusdienu iekļaušanu kopējā pašvaldības atbalsta grozā, minētais ierobežojums tika pārmantots no citām atbalsta formām. Šis ierobežojums savulaik tika izstrādāts, sadarbojoties juridiskajai pārvaldei, sociālajam dienestam, izglītības speciālistiem un saņemot saskaņojumu no uzraugošās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.