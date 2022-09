Pakaļdzīšanās Engures pagastā: policija noķer agresīvu dzērājšoferi

Policijā pret 1972.gadā dzimušo vīrieti sākti administratīvo pārkāpumu procesi par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai un par bēgšanu. Vīrietim piemērots aizliegums izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

Atbilstoši Ceļu satiksmes likumam gan par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, gan par bēgšanu no policijas transportlīdzekļa vadītājam piemēro naudas sodu no 1200 līdz 2000 eiro, kā arī atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.