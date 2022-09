Zelenskis par "referendumiem": Ukrainas pozīcijas nemainīs "troksnis" no Krievijas

"Šodien ir diezgan trokšņainas ziņas no Krievijas. Uz daudz jautājumu šajā sakarā. Bet kas īsti ir noticis? Kas izskanējis no tā, kas nav skanējis agrāk? Mūsu pozīcijas ir skaidras un labi zināmas. Tikai tam vajadzētu mūs interesēt. Nevis tam, kas skan kaut kur, bet tam, kas ir mūsu uzdevums," sacīja Zelenskis savā vakara videouzrunā.

Viņš uzsvēra, ka Ukrainas varas iestādes informē par notiekošo visus starptautisko attiecību subjektus. "Mēs redzam sapratni ne tikai no mūsu partneriem, bet arī no tām valstīm, kas mēģināja turēties malā no mūsu cīņas. Būs soļi Ukrainas atbalstam šādos apstākļos arī no svarīgākajām starptautiskajām organizācijām," apliecināja prezidents.