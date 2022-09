VP pārtrauc vērienīgas organizētas grupas un "naudas mūļu" tīkla darbību Latvijā

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šādā veidā legalizēti vairāk nekā 555 600 eiro, kas iepriekš izkrāpti galvenokārt Vācijas iedzīvotājiem. Izmeklēšanas laikā Valsts policija aizturēja visus noziedzīgās grupas dalībniekus 14 personu sastāvā, no kuriem viens bija Vācijas pilsonis, bet pārējie – Latvijas valsts piederīgie.

Izmeklēšanas laikā gūtās ziņas liecināja par to, ka Rīgā izvērsts "naudas mūļu" tīkls, kurā darbojās jaunieši vecumā no 16 līdz 20 gadiem, kuri savos bankas kontos saņēma ZIB maksājumus pārsvarā no Vācijas valsts piederīgajiem, pēc kā ienākušie finanšu līdzekļi nekavējoties tika izņemti skaidrā naudā, pārsvarā pusnaktī.