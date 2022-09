VIDEO ⟩ "Bez nosacījuma mīlēt savu bērnu..." Projekta "Iznākt ārā no skapja!" dalībnieces Everitas stāsts

Man dalās ģimene - pieņemošie, atvērtie, klusējošie, kas nejaucās iekšā. Un tad arī, ja arī kādam ir kaut kas pret to, tad arī visu cieņu, ka vismaz smalkjūtīgi, vismaz neparāda to naidīgā formā. To es vairāk esmu jutusi no svešiem cilvēkiem.