Krievvalodīgie aktīvāk interesējas, kā var ieceļot Latvijā

Lai arī Krievijas režīma paziņojums par daļējo mobilizāciju izskanēja tikai šorīt, jau aizvadītajā naktī telefoniski izrādīta interese par ieceļošanu Latvijā no krievu valodā runājošām personām.

"Jautājumā par daļēju mobilizāciju vēlētos komisiju informēt, ka aizvadītajā naktī esam saņēmuši mūsu Nacionālajā koordinācijas centrā pāris telefonu zvanus no krievu valodā runājošām personām.

Vai tie bija zvani no Krievijas vai citas valsts, to patlaban nevaram nokomentēt, bet pamatā bija jautājums par to, kādā veidā var ieceļot Latvijā. Mēs saprotam, ka pēc konkrētā Krievijas paziņojuma ir jau pirmā interese par Latviju un tās robežu," norādīja robežsardzes pārstāvis.