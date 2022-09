Mūžībā devies bēgļu pārcēlājs Ēriks Tomsons

Pārcēlāji, kuru vidū bija arī Ēriks Tomsons, no 1943. līdz 1946. gadam veda cilvēkus pāri jūrai uz Zviedriju, lai viņi izbēgtu no nacistu un arī padomju represijām.

Kā Latvijas Radio raidījumā "Globālais latvietis" savulaik stāstījis Zellis, pārcēlāji bija saistīti ar Latvijas Centrālo padomi, kura saziņā ar Latvijas vēstnieku Zviedrijā organizēja laivu akcijas – to mērķis bija saglabāt to cilvēku dzīvības, kuras būtu vitāli svarīgas iespējamai Latvijas neatkarības atjaunošanai.

Viena no pārcēlāja Ērika Tomsona meitām Daiga Siliņa par tēta paveikto uzzināja, tikai brīvības vēsmām viļņojoties. Līdz tam viņa kā bērns šo tematu nesaprata, vien nojauta, ka tēta pagātne ir noslēpumā tīta. Meitas nav zinājušas ne to, ka tētis bijis pārcēlājs, ne to, ka tādēļ bijis izsūtījumā, raksta Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM).