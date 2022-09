Organizatori cer pārdot ap 130 000 biļešu uz hokeja PČ spēlēm Rīgā

"Apakšgrupas trešās un ceturtās vietas ieguvēji dosies uz Tamperi, izņemot situāciju, ja kādu no šīm pozīcijām ieņems Latvija. Ja savā starpā būs jātiekas Latvijai un Somijai, tad abas izlases aizvadīs ceturtdaļfinālu ar kādu no pretiniecēm savā grupā, atkarībā no ieņemtās vietas. Ja Latvija un Somija spēlēs ceturtdaļfinālā, tad mači ar šo izlašu dalību notiks ceturtdienas vakarā," izspēles kārtību paskaidroja komitejas vadītājs.