Ņem vērā! ⟩ Gaidāmas būtiskas izmaiņas vairāku reģionālo autobusu maršrutos

Izvērtējot šī gada sešu mēnešu periodā veikto pārvadājumu rezultātus reģionālās nozīmes autobusu maršrutos, ko paredzēts veikt uz komerciāliem principiem, bet līdz brīdim, kamēr nav saņemti pieteikumi atļaujas saņemšanai, tiek izpildīti valsts dotētā tīklā, padome lēma samazināt reisu skaitu no Rīgas uz Jaunķemeriem un uz Sloku, kur paralēli tiek nodrošināta arī vilcienu satiksme.

Izvērtējot pasažieru plūsmu eksperimentālajā maršrutā Rīga-Mārupe (Malduguņu iela), tika nolemts to slēgt jau no 22. septembra nelielā pieprasījuma dēļ, kā arī lai atbrīvotu cilvēkresursus pārvadātājam citu maršrutu izpildei. No šī gada 1. jūlija līdz 31. augustam tika kopumā izpildīti 575 reisi (katru darba dienu - septiņi katrā virzienā) un kopējais pārvadāto pasažieru skaits bija tikai 170 cilvēki.