Mūžībā devusies aktrise Luīze Flečere

No dzīves 88 gadu vecumā aizgājusi amerikāņu aktrise Luīze Flečere, kas par lomu Miloša Formana filmā "One Flew Over the Cuckoo's Nest" ("Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu") 1976. gadā saņēma "Oskara" balvu, vēsta ASV mediji.