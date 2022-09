VIDEO ⟩ Krievijā mobilizētajiem izsniegti sarūsējuši kalašņikovi

The Russian mobilization shit show in full swing pic.twitter.com/uDRa1v1MGY

"Tā ir pilsoniskās sabiedrības būtība. Kuru mēs visi esam būvējuši un būvējuši, pat mēģinājuši izveidot no augšas. Un tas tā arī nenotika. Tagad tā tiek veidota pašu spēkiem, pateicoties iedzīvotāju izpratnei, ka atbildība par valsts nākotni gulstas arī uz viņiem pašiem. Un arī caur mūsu kā pilsoņu, kā cilvēku uztveri.

Viss tiek notīrīts pirmās ieroču tīrīšanas reizē. Tā ir metāla konstrukcija, tai ir tendence rūsēt, jo īpaši, ja tā ilgstoši tiek uzglabāta. Paņemiet un notīriet to. Man tā notika, kad mēs saņēmām ieroci no RAV (bijušās Krievijas federālās izpildinstitūcijas) noliktavas. Viss ir kārtībā, mēs to iztīrījām un joprojām strādā," raksta propagandists.