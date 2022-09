Personīgais šefpavārs atklāj, kādi ēdieni karalienei Elizabetei II palīdzēja nodzīvot ilgu mūžu

Makgreidijs norādīja, ka karaliene strikti ievēroja to, ka vakariņās netiek pasniegts ēdiens ar cieti, kad viņa ēda viena. Lielākoties vakariņās tika pasniegta cepta vai sautēta zivs ar salātiem un dārzeņiem.

Karaliene ēda ļoti veselīgi, taču dažkārt viņa pēc savām maltītēm ieturēja arī desertu. Visbiežāk tie bija svaigi augļi, kas novākti no viņas dārziem. Piemēram, zemenes no Balmorādas pils vai svaigi nektarīni no Vindzoras pils siltumnīcām.