VIDEO ⟩ "Plosts izjuka. Es domāju, ka viss..." Prāmja "Estonia" pasažiera izglābšanās stāsts

Karls Ēriks Lāntē-Reintamms padomju laikā viņš piedzima trimdas igauņu ģimenē. Bērnībā Zviedrijā no turienes latviešu trimdiniekiem iemācījās runāt arī latviski. Radi dzīvoja gan Zviedrijā, gan Igaunijā, tādēļ vīrietis bija biežs prāmja "Estonia" pasažieris.

Vīrietis instinktīvi sapratis, ka kaut kas nav kārtībā. Izskrējis no istabas, viņš redzējis daudz ūdens. "Tas bija moments, kad es domāju, ka varbūt man vajadzētu atpakaļ iet un skatīties, kā ar to citu cilvēku. Kad es redzēju to ūdeni, un tā bija tik daudz, man bija bailes iet atpakaļ.