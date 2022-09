Latvijas pilsonība Avenam joprojām nav atņemta. Divas ar viņu saistītas personas iekļauj melnajā sarakstā

Pilnīgi skaidrs, ka jautājums ir ļoti jūtīgs, runa ir par gana augstu stāvošām personām, par cilvēku likteņiem kaut kādā mērā. Un līdz ar to es esmu tikai ieinteresēts, ka izmeklēšana, izzināšanas process notiktu maksimāli rūpīgi, un secinājumi būtu neapšaubāmi un pilnīgi skaidri."

Lielbritānijā šobrīd dzīvojošais Avens ir starptautiski pazīstams ar savu tieksmi tiesāties. Arī savu iekļaušanu Eiropas sankciju sarakstā viņš ir apstrīdējis Eiropas Savienības Tiesā. Starp miljardiera argumentiem ir, piemēram, šādi: Eiropas Savienības Padome neesot pierādījusi ne to, ka Avens ir ievērojams uzņēmējs, ne to, ka viņš ir ietekmīgs, ne to, ka viņš darbojas tādos ekonomikas sektoros, kas ir būtisks ienākumu avots Krievijas Federācijas valdībai.